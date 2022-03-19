Володимир Зеленський виступить перед парламентом Японії, – Reuters

Після нападу Росії на Україну президент Володимир Зеленський виступав зі спеціальними зверненнями до кількох іноземних урядів. Зокрема, йдеться про США, Британію, Німеччину.

Далі президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Японії.

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Звернення Зеленського до Японії

Захід відбудеться у середу, 23 березня. Початок трансляції запланований на 11:00 за Києвом та о 18:00 за місцевим часом.

За останні кілька тижнів лідер України встиг виступити з потужними зверненнями до Конгресу США, парламентарів Канади, Великої Британії, Польщі та німецького Бундестагу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Ворог зустрів тут лютий опір. Про ключові події за останні тижні читайте за посиланням.

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