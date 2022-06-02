Тиранія повинна програти: основні тези виступу Зеленського перед політиками Люксембургу

Володимир Зеленський виступив перед парламентом, а також народом Люксембургу. До вашої уваги ключові тези його промови.

Президент України Володимир Зеленський 2 червня виступив перед політиками Люксембургу. У своєму зверненні він підкреслив, що жодна держава не може залишатись байдужою, коли поруч із нею відбувається справжня катастрофа.

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Ситуація в Україні нагадує часи Другої світової війни

Володимир Зеленський не дарма порівняв те, що відбувається в Україні з тим, що пережило людство в часи Другої світової війни. Тоді нацисти загрожували цілим народам. Зараз це робить Росія. І тому весь світ повинен об'єднатись, щоб протистояти ворогові. Зробити все можливе для того, щоб зупинити катастрофу. Ба більше, не допустити подібного у майбутньому.

Росія ще готова втрачати та вбивати

Україна змушена протистояти абсолютно всій російській армії. У війні проти нашої держави залучені геть усі військові країни-агресорки. І хоч росіяни на війні втратили понад 30 тисяч бійців, що більше, ніж СРСР втратила за 10 років війни в Афганістані або дві війни в Чечні, це їх не зупиняє.

Ця держава готова ще втрачати та вбивати. Вбивати людей, тому що лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитись такими, якими ми є,

– підкреслив Зеленський.

Україна від початку війни стала частиною Євросоюзу

Україна де-факто вже стала частиною Європейського Союзу. Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству.

Володимир Зеленський підкреслив, що найкращим доказом цього є той факт, що країни об’єднались, щоб захищати одна одну. Президент висловив надію, що Люксембург спочатку підтримає для нашої держави кандидатство у члени, а потім і саме членство у ЄС.

Крім того, він упевнений, що фахівці і компанії з Люксембурга допоможуть відбудувати Україну після завершення війни. Він підкреслив, що це буде найбільший за масштабами економічний проєкт у Європі нинішнього покоління.

Російські військові окупували 20% України

Володимир Зеленський підкреслив, що російські війська увійшли у 3 620 населених пунктів України. Нашим захисникам і захисницям вдалося звільнити 1 017, але ще 2 603 очікують, щоб вирватися з лап агресора.

"Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20 відсотків нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих", – наголосив президент.

Він додав, що майже 300 тисяч квадратних кілометрів у нашій державі буквально всіяні мінами або снарядами. Ворожими боєприпасами, які досі не розірвались.

Тиранія повинна програти

Президент України наголосив, що в Україні зараз відбувається запекла боротьба за цінності. За те, чим так дорожить весь цивілізований світ. І саме перемога нашої держави дозволить кожному європейцеві вдихати свободу на повні груди.

Якщо ж переважатиме та одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для усіх на континенті настане чорний час,

– підкреслив він.

Він нагадав, що Європа вже переживала це. Саме тому, на його думку, тиранія повинна програти цей бій. Лише таким чином вдасться зберегти відкритість, вільність та здатність континенту бути сильним у його різноманітності.

Володимир Зеленський також запросив прем'єр-міністра Люксембурга Ксав'є Бетеля до України. Він зазначив, що під час візиту до Києва можна було б обговорити подальші шляхи співпраці двох держав.

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