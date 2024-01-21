Росія повинна запам'ятати, що найбільше від агресії втрачає агресор, – звернення Зеленського

21 січня Володимир Зеленський звернувся до україців. Президент підбив підсумки 697 дня протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Як зазначив президент України, завершується ще один тиждень війни, наших активних дій і нашої оборони. Він зауважив, від початку доби 21 січня зафіксували близько 60 боїв. І що найінтенсивніші – на Авдіївському напрямку, а також Бахмутському, Мар'їнському, Куп'янському та Півдні нашої держави.

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Росія відповість за свої дії

Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари. За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев'яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі,

– зазначив він.

Глава держави висловив свої співчуття всім, хто втратив близьких і рідних. Він наголосив, що Росія повинна відповісти за весь терор, який чинить.

Володимир Зеленський наголосив, що без рішень Москви про початок повномасштабного вторгнення, тисячі і тисячі людей були б живими. Відтак, важливо притягнути до повноцінної та справедливої відповідальності Росію на всіх рівнях.

"На індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами і можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор", – підкреслив президент.

Глава держави подякував кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами: і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними.

Пріоритети України на наступний тиждень

Президент зазначив, що їх уже визначили. І що чітко бачать завдання: і щодо пакетів, які посилять позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкоїсті нашої держави.

Особливий напрям – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини,

– зазначив він.

Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто вірить у те, що російський терор має програти. За його словами, все, що посилює Україну та захищає наших людей, додає міцності кожному у Європі та світі. Кожному, хто цінує міжнародне право.

Він додав, що все, що послаблює Росію та повертає війну до країни-агресорки, додає стабільності міжнародним відносинам, а також рятує світ від більших криз.