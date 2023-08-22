Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою: основне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський повертається після кількох днів, проведених в Європі. Там він провів низку зустрічей, щоб посилити Україну та зміцнити її. Про це він розповів у зверненні.

Передовсім він підбив підсумки своїх останніх візитів. Глава держави зазначив, що робить короткий звіт про активність України впродовж цих днів.

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Літаки для України будуть, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що мав чотири візити до: Швеції, Нідерландів, Данії, Греції. Крім того, він був присутній на саміті Україна – Балкани, а також проводив переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, а також Президенткою Єврокомісії.

Звернення Зеленського від 22 серпня: дивіться відео

Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо,

– наголосив він.

Греція сприятиме відновленню Одеси

Під час своїх візитів глава держави також обговорював економіку, український експорт та європейську та євроатлантичну інтеграцію. За його словами, практично на всіх зустрічах йшлося про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу.

Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем'єр-міністру Міцотакісу, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою,

– наголосив він.

Президент також відзначив Люксембург, який приєднався до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій для України. Зеленський додав, що кожен тиждень додає нашій державі нових безпекових можливостей. Він подякував також усій команді, яка задля цього продовжує виконувати свою роботу.

Глава держави додав, що у Києві відбувся щорічний ветеранський форум.

Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатися до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти,

– наголосив він.

Президент додав, що українська політика героїв – ветеранська політика – має приносити результати. І вона буде це робити. За словами глави держави, за це відповідає кожен профільний посадовець.