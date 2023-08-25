США долучаться до підготовки українських пілотів та інженерів на F-16: звернення Зеленського

Ввечері 25 серпня президент України опублікував традиційне звернення до громадян країни. У ньому він зробив акцент на успіхах, яких вдалося досягнути після домовленостей з міжнародними партнерами. Зокрема, щодо F-16.

Глава держави почав з питання F-16 для України. За його словами, вже почали реалізовувати всі домовленості, які команда привезла від наших міжнародних партнерів.

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Разом наближаємо момент появи F-16

Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якомога далі російських терористів,

– підкреслив президент.

Звернення Зеленського від 25 серпня: дивіться відео

Президент зауважив, що пізно ввечері 24 серпня провів розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Він не лише привітав Україну з Днем Незалежності. Лідери також обговорили, як іще можна посилити свободу нашої держави. Крім того, їм вдалося дійти до чергової вагомої домовленості.

Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів F-16. В цьому та інших напрямках будуть ще новини,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави 25 серпня також провів нараду за підсумками закордонних візитів. Обговорювали тему літаків. Крім того, підготовку нових оборонних пакетів. Йдеться про те наповнення, яке необхідне нашим військовим. Те, чого вони просили, коли Зеленський був на фронті.

Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії,

– констатував він.

До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини

За словами Володимира Зеленського, це була важлива зустріч. Мовиться як про безпековий компонент, так і про спільну дипломатичну роботу та принципові гуманітарні речі, які Україна та Туреччина роблять спільно.

Якщо конкретніше, то мовиться про звільнення українців з російського полону. Крім того, говорили про "Формулу миру" та підготовку глобального саміту миру.

Про ситуацію, яка склалася через підлі російські удари по зерновому експорту в Чорноморському регіоні. Очевидно, що це удари по глобальній безпеці, націлені на провокацію криз у різних регіонах планети,

– підкреслив глава держави.

Він додав, що спільно з Туреччиною Україна зможе "крок за кроком повертати безпеку". І ми це вже неоднократно доводили. Президент зазначив, що вірить у те, що разом вдасться зробити ще більше.

Глава держави зазначив, що вже відбувається підготовка до наступного тижня. На нас очікують спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони стосуватимуться законодавчих рішень.

Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив,

– підкреслив Зеленський.

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