Є важливі тактичні успіхи, – Володимир Зеленський про підсумки 65 дня війни

Український лідер звернувся до українців на 65 день героїчного протистояння російській агресії. Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію у регіонах України.

Як сказав президент України, наші бійці дають гідну відсіч ворога на всіх напрямках.

Важливо Тепер люди хочуть їх вбити, – Зеленський про зміну ставлення українців до перемовин з росіянами

Яка ситуація у регіонах

За словами Зеленського, складна ситуація зберігається на Харківщині, але у наших бійців є важливі тактичні успіхи. На Донбасі постійні жорстокі бомбардування, удари по інфраструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною.

У Маріуполі, який був одним з найбільш розвинутих в регіоні, зараз російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині, яку вони, на жаль, контролюють, цинічніші від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.

Підтримка США безцінна

Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам, президенту Джо Байдену і Конгресу за аналог відомої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни.

Я впевнений, що зараз ленд-ліз допоможе Україні та усьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас. Програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода і нині уміє захищатися від тиранії,

– сказав президент.

Що зміниться для України після ухвалення ленд-лізу у США: дивіться відео

Що ще сказав Зеленський у свіжому зверненні: головне

Уряд України розглянув питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги і зростання цін на заправках є в багатьох областях. Протягом тижня – двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.

Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці.

Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Росії означатимуть тільки одне: сама Росія від цього і постраждає.

Звернення Володимира Зеленського 29 квітня: дивіться відео