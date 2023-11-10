Ми зробимо все, щоб додати Україні сили, – звернення Зеленського

Президент України 10 листопада записав традиційне відеозвернення до українців. У ньому він підбив підсумки 625 дня протистояння російській агресії.

Свій звіт президент почав зі згадки проведення Ставки 10 листопада. Вона буде спеціальною, особливо сфокусованою на стратегічних питаннях. На тому, як Україна забезпечуватиме оборонні та наступальні операції. Крім того, на ставці було ще кілька важливих доповідей.

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Детальніше про доповіді на Ставці

Перша була про оборонний бюджет на 2024 рік, а також конкретних можливостей. Що стосується другої доповіді, то вона стосувалася снарядів і техніки для операцій, які зараз реалізовують наші військові. А третя про Херсон. Обговорювалися деталі щодо того, як посилити захист міста від російського терору.

Також розвідка доповіла про роботу з евакуації українців з Сектора Гази. Президент зазначив, що "продовжуємо ці наші зусилля". Він додав, що за можливості ми також допомагаємо громадянам інших держав, наших партнерів.

Я дякую усім, хто залучений до цієї роботи: ГУР, МЗС, посольства. Молодці! До речі, дякую підрозділам ГУР, які виконують бойові завдання на фронті – на землі й на морі,

– зазначив президент.

Доповіді з фронту

Глава держави зазначив, що не обійшлося без доповідей командувачів з фронту.

Я дякую кожному підрозділу, кожній бригаді, які виконують завдання зараз і на Харківщині, і на Донеччині, і на півдні нашої держави. Воїни, я дякую вам! Усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто допомагає,

– додав президент.

Він подякував і окремо відзначив артилеристів 55 бригади, воїнів 79 окремої бригади ДШВ на Мар'їнському напрямку, 53 та 110 окремі механізовані бригади на Авдіївці.

Також висловив подяку 14 окремій механізованій бригаді, 57 окремій мотопіхотній, 13 батальйону "Дев'яностоп'ятки", 3 батальйону 54 окремої механізованої бригади, 2 батальйону 30 окремої механізованої та 40 окремій артилерійській бригаді на Куп'янську.

Звернення до учасників Паризького форуму миру

Глава держави зазначив, що цей форум об'єднав як європейських, так і лідерів з інших континентів. За його словами, важливо, щоб усі наявні виклики, передовсім безпекові, отримували глобальні відповіді. Щоб їх давала світова більшість.

Що більше світ об'єднаний, що більше є ліній нашої співпраці, то менше буде шансів на домінування в тих, хто людське життя не цінує. Я вдячний Президенту Макрону за організацію таких міжнародних майданчиків,

– додав він.

Президент додав, що на днях перша леді України Олена Зеленська прибула до Франції у межах культурної дипломатії. Вона брала участь у відкритті представництва Українського інституту у Парижі. Мовиться про установу, яка займається просуванням української культури у світі, єднає наших людей та всіх людей на основі культури.

"Є меморандум про співпрацю між Українським інститутом та університетом Сорбонна. Також Олена взяла участь у роботі конференції ЮНЕСКО – ця організація допомагає нам об'єднувати світ заради захисту української культурної спадщини від російських ударів", – зазначив президент.

Крім того, до Франції прибула перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Опрацьовували питання створення фонду, який займатиметься відновленням критичної інфраструктури України. Він додав, що також готується початок роботи Французького банку розвитку з нашою державою.

Зустріч з міністром оборони Литви

Володимир Зеленський зазначив, що була хороша розмова з очільником відомства. Він висловив подяку за дуже вагому надану Україні підтримку. Мовиться і про зброю, і про політичну підтримку, і про абсолютно щиру підтримку суспільства у Литві для України й українців.

Справді відчувається наше союзництво. Я попросив переказати слова нашої української вдячності пану Президенту Наусєді. Та обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Литвою. Працюємо над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті,

– додав президент.

Володимир Зеленський наостанок зазначив, що Україна готується до інших міжнародних комунікацій і заходів. Він додав, що "ми зробимо все, щоб додати Україні сили".