Україні потрібні сила, свіжа енергія, – Зеленський у зверненні про відставку Лапутіної

5 лютого ввечері Володимир Зеленський виклав традиційне відео у мережу. Глава держави підбив підсумки 712 дня протистояння повномасштабній російській агресії.

Глава держави у вечірньому зверненні відреагував на відставку пані міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Відповідну заяву вона сама подала 5 лютого.

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Зеленський наголосив на кроках перезавантаження

Президент зранку 5 лютого з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили посилення політики героїв – політики ветеранів. Мовиться про кроки, які подолають наявні проблеми у цій сфері, а також додадуть впевненості українцям. Мовиться про кроки перезавантаження, які будуть не лише у цьому напрямі.

За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе,

– зазначив він.

Візити Зеленського

Як зазначив глава держави, цей день він провів за роботою на Днепропетровщині, Кропивницькому та області, а також Черкащині. Серед головних питань було зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення ППО. Він зазначив, що щодо цього є кілька важливих доручень.

У Дніпрі він відвідав ліцей "Синергія". У Кропивницькому провів безпекову нараду.

Я вдячний усім у Кропивницькому та області, хто забезпечує допомогу в будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі. Обговорили й економіку: держава має підтримати відновлення українських виробництв,

– зазначив президент.

У Черкасах він взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих і регіональних рад. Серед головних питань – робота та розвиток у регіоні.

Глава держави наголосив, що працює морський коридор, і що морем уже експортували понад 12 мільйонів тонн вантажів. Він додав, що вдалося забезпечити захист енергетики. Відтак, цьогоріч опалювальний сезон "проходимо значно стабільніше, ніж було торік".

За словами президента, є домовленості з партнерами щодо довготривалої підтримки України. Мовиться про фінансові програми, які додають впевненості нашій державі.

Володимир Зеленський додав, що 2023 рік завершили з економічним зростанням у понад 5%. Він наголосив, що у 2024 році мають зберегти динаміку. Відтак, необхідні прозорі, чисті, законні відносини між державними інституціями та бізнесом. І що має бути робота бізнесу в чистому, легальному полі – "в білу" та задля збереження та створення якомога більшої кількості робочих місць.

Президент підкреслив, що стійкість економіки нашої держави, соціальна стійкість України – елементи державної стійкості у війні, розв'язаній Росією.

Я вдячний усім, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти. Я вдячний кожному підприємцю, кожному розробнику, усім нашим людям, які створили Україні, зокрема, нову галузь – галузь дронів, і хто створює нову потужну українську РЕБ, усім нашим айтівцям, які стали оборонцями. Уряд підтримає цю роботу по максимуму. Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави й людей!

– зазначив він.

Ми ж наостанок нагадаємо, що кожен може пришвидшити перемогу нашої держави у війні, розв'язаній Росією проти України. Для цього продовжуйте робити посильні донати на наших захисників. Пам'ятайте, що кожна гривня важлива!