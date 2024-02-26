У Криму російське зло має зазнати ключової поразки, – Зеленський звернувся до українців

26 лютого Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення. У ньому глава держави підбив підсумки дня, що минув. Зокрема, розповів про участь у спеціальному саміті, який відбувся у Парижі.

Глава держави зазначив, що 26 лютого брав участь у роботі спеціального саміту у Парижі. Мовиться про саміт лідерів, організований президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Співпраця з партнерами

За словами Володимира Зеленського, головна тематика саміту – все, що посилює нас у Європі, стійкість та спромоєності. Мовиться про наші арсенали, нашу здатність виробляти зброю, постачання зброї для України, а також безперервність підтримки.

Усе, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру,

– зазначив він.

Також глава держави зазначив, що до України прибув цього дня прем'єр-міністр Болгарії. Обговорювали добросусідство та те, як зробити його ефективнішим і міцнішим. За словами президента, важливо наростити оборонну співпрацю, спільні виробництва, копродукцію в оборонній сфері, а також політичну взаємодію.

Володимир Зеленський додав, що попереду ще більше економічної роботи наших держав. Мовиться про розширення торгівлі, розширення інфраструктури та логістичної сили. Він подякував Болгалії за максимальний прагматизм.

Ворог має зазнати поразки у Криму

Також для України цей день особливий. Ми згадуємо події 2014 року, коли цими ж днями ворог здійснив окупацію півострова Крим. Тоді ж визначалося, якою буде подальша доля міжнародної безпеки, міжнародних відносин.

Усе почалося саме з Криму – цей російський реваншизм, ця російська війна. І саме там, у Криму, російське зло має зазнати ключової поразки. Ми вже досягли значних результатів у Чорному морі. Працюємо для того, щоб досягти необхідних результатів у небі та на землі в Криму. І я вдячний усім партнерам, які допомагають,

– зазначив президент.

Економічна платформа "Зроблено в Україні"

За словами президента, 26 лютого стартувала робота економічної платформи "Зроблено в Україні". Він підкреслив, що це важливий інструмент сприяння економічному зростанню у нашій державі.

Володимир Зеленський додав, що кожен має чітко розуміти: "ми повинні додавати нашій державі, нашому народу якомога більше можливостей забезпечувати свої потреби, свій захист".

Він зазначив, що наша економіка, сплачені в Україні податки допомагають утримувати військо. Глава держави додав, що держава повинна та зробить все, щоб українській економіці дати якнайбільше можливостей. І щоб дати їй якнайбільше різноманіття:

варіантів і для експорту та торгівлі;

і для спільних із партнерами сучасних виробництв;

і для власних українських товарів і послуг.

Максимально підтримуємо українське, щоб Україна могла максимально забезпечувати свої власні інтереси – на полі бою й не тільки,

– додав він.

Також глава держави розповів, що ми продовжуємо підтримувати нову традицію спеціальної шани для Героїв України. Володимир Зеленський мав честь передати сертифікати на квартири ще 30 родинам українських Героїв:

воїнів Збройних Сил України,

нашої Національної гвардії,

Національної поліції: офіцерів, сержантів, солдатів.

Я вдячний кожній родині наших воїнів, усіх наших Героїв за те, що вони дали Україні такий захист, за таку сміливість і силу. Це честь – представляти державу, яку захищають такі люди,

– зазначив він.