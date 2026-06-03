Зеленський провів кадрові зміни у Нацгвардії

Володимир Зеленський 3 червня провів кадрові зміни у Національній гвардії України. Глава держави звільнив заступника командувача НГУ та призначив нового.

Про це стало відомо з сайту президента України.

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Кого звільнив Зеленський у НГУ?

Володимир Зеленський своїм указом звільнив Осипенка Олексія Леонідовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.

З відкритих джерел відомо, що Олексій Осипенко обіймав цю посаду із листопада 2023 року. Він є учасником АТО/ООС, а також продовжив свою службу у війську й після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Наразі Осипенко має звання бригадного генерала. Також у грудні 2022 року офіцера відзначили званням Герой України.



Олексій Осипенко – ексзаступник командувача НГУ / Фото Національної гвардії України

Хто отримав пост Осипенка?

Також Володимир Зеленський видав указ про призначення нового заступника командувача Нацгвардії. Цю посаду обійняв полковник Мироненко Олег Миколайович.

Олег Мироненко брав участь в АТО на Сході України. У 2019 році командував батальйонно-тактичною групою МВС, яка налічує понад три сотні військовослужбовців та працівників системи МВС

Уже під час великої війни Мироненко став командиром 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина".

За роки служби Олега Мироненка відзначили низкою державних нагород. Полковник є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами "За мужність" II та III ступенів. Також у 2025 році військовому вручили звання "Героя України".



Олег Мироненко став заступником командувача Нацгвардії / Фото Наталі Заболотної

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ, звільнивши начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області Артема Бондаренка й призначивши на його місце Артема Борисевича. Також зміни були в управліннях СБУ у Херсонській та Харківській областях.