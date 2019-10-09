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      Володимир Зеленський проведе масштабний пресмарафон: де, коли і для кого

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      Зеленський проведе великий пресмарафон зі ЗМІ
      Зеленський проведе великий пресмарафон зі ЗМІ / ua.news

      Президент України Володимир Зеленський проведе масштабний пресмарафон для представників засобів масової інформації, який триватиме увесь день. Захід відбудеться у четвер, 10 жовтня, у ресторані Kyiv Food Market, що розташований у столиці на вулиці Московській, 8.

      Розпочнеться пресмарафон о 10 годині ранку та триватиме протягом усього дня, повідомляє Офіс Президента України.

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      Представники засобів масової інформації зможуть групами по 7-10 осіб поспілкуватися з президентом та поставити йому питання. Такі групи змінюватимуться щопівгодини, а формуватимуться за списком акредитації.

      Також представники ЗМІ матимуть змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв'ю.

      Від кожного засобу масової інформації участь у заході зможе взяти лише один журналіст, один фотограф та один оператор.

      Які теми можуть обговорюватися на зустрічі Зеленського з журналістами

      Протягом останнього часу в українського суспільства, а зокрема і журналістів, назбиралося чимало тем, які цікаво було б обговорити з президентом України. Серед них

      Формула Штайнмаєра
      не все суспільство погоджується з узгодженням формули Штайнмаєра, як можливості врегулювати військові дії на Донбасі. Наприклад, у більшості міст України цієї неділі відбулися віча "проти капітуляції";

      Розведення військ
      у суспільстві та політичних колах досі існує декілька думок щодо розведення військ на Донбасі. Коли частина людей вірить, що це допоможе закінчити війну, інші стверджують: українські військові просто покинуть "пригріті" позиції;

      Скандали з прессекретаркою Зеленського Мендель
      скандальна поведінка прессекретарки Володимира Зеленського Юлія Мендель збурила медіа-спільноту. До цього дійшло після того, як вона силою відштовхнула журналіста. Згодом й інші представники ЗМІ стверджували: це вже не вперше.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Юлія Мендель Формула Штайнмаєра Новини Києва
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