Володимиру Зеленському подарували мініатюрну "Мрію"

Президент України отримав цікавий подарунок. Мовиться про мініатюрну копію літака "Мрія". Його росіяни знищили 27 лютого.

Такий дарунок президентові зробили студенти й працівники компанії "Антонов". Про це Зеленський повідомив на своїй інстаграм-сторінці 21 червня.

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Зеленському подарували маленьку "Мрію"

Президент України подякував за подарунок. Він зазначив, що це цінно для нього.

Наша українська "Мрія" від наших українських студентів і працівників "Антонова". Символ незламності і майбутньої перемоги. Дякую за такий цінний подарунок!

– мовиться в повідомленні.



Зеленському подарували "Мрію" / Фото з інстаграму президента

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Останні заяви Зеленського

Президент України записав нове звернення до народу 20 червня увечері. Він заявив, що російським окупантам не подобається активність нашої країни на міжнародній арені, тож вони посилюють обстріли. За словами Зеленського. це було передбачувано. "Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою", – зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що впродовж дня мав чотири звернення. Спочатку він виступав перед учасниками Тримор'я – 12 державами Європи між Балтикою, Адріатикою і Чорним морем.

На Форумі глобальної політики в Італії Зеленський розповів про кроки, які допоможуть повернути українських біженців додому. Зброя, економіка та відбудова – ось головні кроки, які потрібно зробити.

Глава держави розповів про своє звернення до учасників фестивалю "каннські Леви". Президент закликав усіх причетних допомагати Україні, щоб про те, що відбувається в нашій державі не забували.

20 червня нардепи підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції. За словами Зеленського, "її в Україні довго "збивали", десятки років". Головний зміст конвенції простий – це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації".

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