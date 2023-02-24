Місяць в дорозі через всю Україну: волонтер з Чехії завершив марафон на Донбас

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтер з Чехії Петро дійшов у Донецьку область. Чоловік цілий місяць провів у дорозі, щоб продемонструвати українцям свою підтримку. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.

Радість та ейфорія

Я неймовірно щасливий. Мене переповнюють емоції радості та захвату.

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Я вийшов зі свого дому в Хусті, що на Закарпатті, о 8 годині ранку 25 січня. Сьогодні, 24 лютого, о 15:45 я дійшов до своєї мети. Зараз я у Донецькій області й радію, що зробив це.

Почуваюся прекрасно! Лише відчуваю біль у коліні. Можливо, його доведеться оперувати.

Мені не віриться, що я пройшов таку дистанцію пішки. Це велике бажання й сила волі – людина може все, якщо захоче. Допомагати може кожен.

Хоч мені й не вдалося зібрати 1,5 мільйона крон, як було заплановано з самого початку, я не засмучуюся. Якщо підрахувати суму з усіх рахунків, то виходить близько 620 тисяч гривень. Про всі витрачені гроші я відзвітую на своїй сторінці у фейсбуці.

Петро пройшов майже 1300 кілометрів пішки / Фото волонтера

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Волонтер ще не планує повертатися додому

Я не перестану допомагати Україні. Буду й далі волонтерити і їздити до воїнів на фронт. Навіть зараз я поїду не додому, а до хлопців з 28-ї бригади у Костянтинівку. Одразу й запитаю, що їм потрібно. Наразі запланував купити бус для евакуації поранених, а все інше – по потребі.

До речі, історію з укусом собаки я не забуду до кінця життя. Як і людей, які мені допомагали дорогою. Хтось обідом пригощав, хтось грошей за ніч не брав, а хтось – просто добрим словом підтримав. Це дуже цінно. Дякую всім за підтримку.