Жорстокий обстріл авто волонтерів на Харківщині: один із активістів продовжує боротися за життя

Волонтер Євген Санін, який 13 квітня потрапив під ворожий обстріл, бореться за своє життя. Його двічі прооперували в Харкові. Стан тяжкий, але стабільний.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона повідомила деталі обстрілу.

Дивіться також Росіяни обстріляли евакуаційну колону на Харківщині: волонтер у важкому стані

Що відомо про Саніна

Євген Санін – волонтер з Харкова, який від початку повномасштабної війни допомогав евакуювати людей з небезпечних районів. 13 квітня він разом з іншими активістами вирушив до Дворічанської громади, але потрапив під ворожий обстріл, повідомила Черненко. Найбільше дісталося авто, в якому перебував саме Євген.

"Під час поранення він був у свідомості, наклав собі турнікет, але втратив багато крові від порізів ворожих уламків. Його евакуювали спочатку луганські поліцейські до Куп'янської лікарні. Зараз його вже двічі прооперували в Харкові і він бореться за своє життя. Поки Євген не прийшов до тями. Вся його родина і друзі моляться за нього", – сказала кореспондентка.

У Куп'янську лікарі 4 години рятували життя Євгена, а військові стали донорами крові, наголосив заступник голови БФ "EVENTROOM" Євген Коляда. Він розповів деталі обстрілу.

Це був прицільний вистріл. Вони (росіяни – 24 Канал) навмисно стріляли знаючи, що там волонтери, які допомагають людям,

– відзначив він.

Наразі команда відкрила благодійний збір на допомогу Євгену Саніну. Вся інформація на інстаграм-сторінці eventroom_ua.

Анна Черненко про обстановку на Харківщині: дивитись відео

Обстановка на Харківщині: останнє