Волонтер заявив, що на нього напав Гогілашвілі, якого зі скандалом звільнили з МВС
Джерело:фейсбук Артема Осипяна
Волонтер Артем Осипян заявив, що на нього напав Олександр Гогілашвілі. Запевнив, що мовиться про ексзаступника очільника МВС, якого зі скандалом звільнили з міністерства.
Відповідний допис Артем Осипян зробив на своїй сторінці в фейсбуці 17 березня. Волонтер та психолог визнав, що це не на часі, проте "вимушений зафіксувати цей абсурд публічно".
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Волонтер заявив, що на нього напав Гогілашвілі
Сьогодні (мовиться про 17 березня – 24 канал) під магазином "Ібіс" на мене був скоєний напад колишнім заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі,
– сказав Осипян.
Волонтер заявив, що:
- "він був озброєний, з якоюсь бригадою також озброєних людей";
- натомість волонтер був без зброї, "тому захистити себе не міг".
"У конфлікт не вступав, а от він був агресивно налаштований та звдарив мене в обличчя. Удар був жіночий, майже не відчутний. Але саме факт. Також виказав мені вербальні погрози", – пояснив Осипян.
Волонтер додав, що писатиме заяву в поліцію й буде вимагати запис з камер "Ібісу". За словами волонтера, є свідок.Важливо! Наразі, ані поліція, ані сам Олександр Гогілашвілі не публікували публічно інформацію щодо ймовірного нападу. Як тільки така інформація з'явиться, ми обов'язково її повідомимо.
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