Волонтери InformNapalm знайшли дані командира бригади, яка скоїла звірства у Бучі

За попередньою інформацією, звірства в Бучі, що на Київщині, чинила 64 окрема мотострілецька бригада Росії. Волонтери знайшли дані її командира.

Росіяни, причетні до жахливих звірств у Бучі та інших населених пунктах Київщини, обов'язково повинні відповісти за скоєне. Тому важливо ідентифікувати всіх, хто катував та вбивав там мирних людей.

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Знайшли дані командира бригади, яка скоїла звірства у Бучі

Волонтери InformNapalm знайшли дані командира тієї бригади, яка чинила звірства у Бучі. Йдеться про 64 окрему мотострілецьку бригаду військової частини 51460. Командир у них – підполковник Омуреков Азатбек Асанбекович.

Його дані:

адреса електронної пошти: mnac1981@gmail.com;

адреса: село Князе-Волконське Хабаровського району, проїзд Мотострілецький, будинок 3;

телефон: (4212) 397103.



Так виглядає той, хто керував бригадою, яка вбивала українців / Скриншот InformNapalm

Звірства росіян у Бучі

На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували і катували людей. Їхніми жертвами ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти. Окупанти навіть мінували вже вбитих українців.

Міський голова Анатолій Федорук повідомив про виявлення братської могили, де поховали майже 300 людей.

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