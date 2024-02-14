"Валентинки" для окупантів: волонтери оригінально відреагували на знищення російського корабля
Волонтерський штаб "Українська команда" пропонує відсвяткувати День закоханих донатом на дрони – "люті смертельні валентинки" для окупантів.
Відповідне звернення волонтери розмістили на сторінці "Української команди" у фейсбуці.
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"Українська команда" закликає відзначити День святого Валентина правильно.
Друзі, святкуймо День закоханих правильно! Кохання – це дивитися разом, як русскій воєнний корабль пливе на концерт Кобзона. "Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки, які понесуть люті смертельні "валентинки" ворогам,
– йдеться у повідомленні.
Мета збору – 10 мільйонів гривень, або 200 літачків, зазначають у волонтерському штабі.
"Донать раз двісті гривень, два рази – по двісті або скільки хочеш! "Задвохсоть" окупанта! Зробимо росіянам лютий лютий!" – закликає "Українська команда".
Волонтери закликають донатити у День закоханих / Фото "Української команди"
Долучитися до збору можна за посиланнями: