"Валентинки" для окупантів: волонтери оригінально відреагували на знищення російського корабля

14 лютого 2024, 13:43
Читать новость на русском

Джерело:

Волонтерський штаб "Українська команда"

Волонтерський штаб "Українська команда" пропонує відсвяткувати День закоханих донатом на дрони –  "люті смертельні валентинки" для окупантів.

Відповідне звернення волонтери розмістили на сторінці "Української команди" у фейсбуці. 

Дивіться також "Она утонула": ВМС іронічно прокоментували знищення корабля "Цезар Куніков"

"Українська команда" закликає відзначити День святого Валентина правильно. 

Друзі, святкуймо День закоханих правильно! Кохання – це дивитися разом, як русскій воєнний корабль пливе на концерт Кобзона. "Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки, які понесуть люті смертельні "валентинки" ворогам,
– йдеться у повідомленні. 

Мета збору –  10 мільйонів гривень, або 200 літачків, зазначають у волонтерському штабі.

"Донать раз двісті гривень, два рази – по двісті або скільки хочеш! "Задвохсоть" окупанта! Зробимо росіянам лютий лютий!" – закликає "Українська команда".


Волонтери закликають донатити у День закоханих / Фото "Української команди"

Долучитися до збору можна за посиланнями: 

Автор: Даша Птаховська