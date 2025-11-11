Про це волонтери написали на фейсбук-сторінці благодійного фонду, інформує 24 Канал. Вони додали, що ця партія зарядних станцій допоможе забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій.

До теми Бійці батальйону "Хорт" отримали від "Української команди" партію зарядних станцій BLUETTI

Передали чергову партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями окремому полку безпілотних систем "Ахіллес". Цей полк входить у топ-5 найкращих підрозділів СБС. Його бійці з початку вторгнення билися за Київ та Харків, Куп'янськ та Бахмут, Соледар та Часів Яр. А зараз тримають оборону в Харківській області,

– йдеться у повідомленні "Української команди".

Водночас керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що "кожна третя знищена ворожа ціль – це робота Сил безпілотних систем". А тому дуже важливо, щоб батареї дронів були завжди заряджені.

"Впевнений, завдяки цим потужним зарядним станціям наші захисники зможуть ще ефективніше долати ворога", – сказав Палатний.

Допомога від "Української команди": дивіться відео

Представники 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" подякували "Українській команді", назвавши цю допомогу "безпрецедентною під час повномасштабної війни".

Яку ще допомогу надавали волонтери "Української команди"?

З 24 лютого 2022 року волонтери "Української команди" передали нашим військовим підрозділам понад 3500 дронів, понад 90 автомобілів та значну кількість іншого необхідного спорядження.

Фонд продовжує системно підтримувати українських захисників і захисниць, зокрема забезпечує їх джерелами альтернативного живлення. Нещодавно волонтери передали 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" велику партію потужних зарядних станцій BLUETTI із додатковими батареями. Крім того, "Українська команда" оголосила збір коштів на сіткомети – спеціальні пристрої, які допомагають захищати військових від FPV-дронів.