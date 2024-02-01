"Зробимо ворогам лютий лютий!" – "Українська команда" відкрила збір на великі ударні БпЛА

Волонтерський штаб "Українська команда" відкриває новий великий збір на ударні безпілотники, які летять на дальші відстані та несуть більше вибухівки.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Відкриваємо новий великий збір на ударні безпілотники. В них виросли крила, а отже, вони тепер можуть долати в рази більшу відстань та нести на собі в рази важчий боєприпас. Хлопці регулярно передають усі ваші найзапекліші "вітання" ворогам. І ми з вами їм в цьому ще більше допоможемо", – йдеться у повідомленні "Української команди".

"Українська команда" відкриває збір на ударні безпілотники: дивіться відео

Мета збору – 10 мільйонів гривень.

10 мільйонів гривень – 200 літачків ворогам на голову! Кидай раз 200 гривень, два рази по двісті або скільки хочеш! 200 на 200! Донать! Задвохсоть їх! Зробимо ворогам лютий лютий!

– закликає "Українська команда".

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