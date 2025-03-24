Волонтерка потрапила під удар КАБом під час прямого ефіру: відео
- Волонтерка Катерина Андреєва потрапила під обстріл на Сумщині під час прямого ефіру.
- Ефір перервався після крику Катерини.
- Згодом стало відомо, що вона вижила і знову вийшла на зв'язок.
Волонтерка Катерина Андреєва давала коментар в ефірі "Суспільного", коли розпочався ворожий обстріл. На щастя, дівчині вдалося вижити.
Волонтерка потрапила під обстріл на Сумщині у прямому ефірі. У мережі поширюють відео моменту прильоту ворожого снаряду, передає 24 Канал.
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Волонтерка опинилася під обстрілом під час прямого ефіру
Під час включення Катерина Андрєєва розповіла, що бачила, як російські дрони уразили дві машини з військовими. Тим часом її група не змогла дістатися до місця евакуації, оскільки окупанти підірвали міст. Жінка разом із іншими людьми перебувала в лісі і очікувала військових, аби ті допомогли їм евакуюватися.
Ведучі висловили занепокоєння з приводу того, що волонтерка спілкується з ними, перебуваючи у небезпеці.
Ефір перервався після раптового крику Катерини. Чоловік у військовій формі, який перебував поряд із нею, закричав: "Лягай".
Волонтерка опинилася під обстрілом: дивіться відео
Згодом стало відомо, що волонтерка таки вийшла знову на зв'язок. Дівчині вдалося вижити після того, як у 300 метрах від неї вибухнув КАБ.
До слова, через російський обстріл 19 березня загинув 25-річний херсонський волонтер Олександр Івахненко. Хлопець допомагав усувати наслідки ворожих атак, розвозив гарячі обіди та евакуював жителів із червоної зони.