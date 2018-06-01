Волосся дибки стає: жахливі таємниці з життя вбитого депутата Гури

Вбивство депутата Гури не інсценоване, на жаль, справжнє. Втім, не поспішайте дуже оплакувати покійного. Оскільки, після його смерті з’ясувалося, що за життя він брав участь в таких жахливих речах, від яких просто волосся дибки стає.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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Він розповів, що депутата Гуру вбив його колишній охоронець Микола Гончар. Коли його затримали, Гончар почав розповідати подробиці своїх тривалих робочих стосунків з вбитим Гурою. Як пишуть місцеві журналісти, покійний Гура до потрапляння у владу – був одним з авторитетних черкаських кримінальних авторитетів.

"І як стверджує підозрюваний у вбивстві Гончар, в 2003 році Гура на його очах вбив свою дружину. Тоді одного вечора Гура попросив охоронця Гончара приїхати до нього додому, щоб потім разом поїхати розважатися в один з нічних клубів міста. Коли охоронець зайшов в будинок Гури на зустріч йому спускалася дружина кримінального авторитета, а за нею по сходинах будинку йшов і сам чоловік. Несподівано Гура дістав пістолет і впритул вистрілив у потилицю своїй дружині. Шокованому охоронцеві він повідомив, що та, буцімто, багато знала, і наказав допомогти йому приховати сліди злочину", – розповів Гнап.

Після цього, як пишуть черкаські медіа, Гура, поклав тіло в велику клітчасту базарну сумку і разом з охоронцем переніс його в багажник машини. Втім, згодом в мішку почулися хрипи. І Гура ще одним пострілом в потилицю холоднокровно "заспокоїв" свою дружину.