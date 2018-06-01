Волосы дыбом встают: ужасные тайны из жизни убитого депутата Гуры

Убийство депутата Гуры не инсценировано, увы, настоящее. Впрочем, не спешите очень оплакивать покойного. Поскольку, после его смерти выяснилось, что при жизни он участвовал в таких ужасных вещах, от которых просто волосы дыбом встают.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Он рассказал, что депутата Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар. Когда его задержали, Гончар начал рассказывать подробности своих длительных рабочих отношений с убитым Гурой. Как пишут местные журналисты, покойный Гура до попадания во власть – был одним из авторитетных городских криминальных авторитетов.

"И как утверждает подозреваемый в убийстве Гончар, в 2003 году Гура на его глазах убил свою жену. Тогда однажды вечером Гура попросил охранника Гончара приехать к нему домой, чтобы потом вместе поехать развлекаться в один из ночных клубов города. Когда охранник зашел в дом Гуры на встречу ему спускалась жена криминального авторитета, а за ней по лестнице дома шел и сам муж. Неожиданно Гура достал пистолет и в упор выстрелил в затылок своей жене. Шокованому охраннику он сообщил, что, якобы, много знала, и приказал помочь ему скрыть следы преступления", – рассказал Гнап.

После этого, как пишут черкасские медиа, Гура, положил тело в большую клетчатый базарную сумку и вместе с охранником перенес ее в багажник машины. Впрочем, впоследствии в мешке послышались хрипы. И Гура еще одним выстрелом в затылок хладнокровно "успокоил" свою жену.