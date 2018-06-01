Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури

Жахлива історія, достойна екранізації голлівудських режисерів трилерів нещодавно сталася в Черкасах. Там вбили Сергія Гуру – колишнього заступника мера Черкас, який на момент вбивства був депутатом обласної ради від партії "Батьківщина".

Вбивство не інсценоване, на жаль, справжнє. Втім, не поспішайте дуже оплакувати покійного. Оскільки, після його смерті з’ясувалося, що за життя він брав участь в таких жахливих речах, від яких просто волосся дибки стає.

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Отже, депутата Гуру вбив його колишній охоронець Микола Гончар. Коли його затримали, Гончар почав розповідати подробиці своїх тривалих робочих стосунків з вбитим Гурою. Як пишуть місцеві журналісти, покійний Гура до потрапляння у владу – був одним з авторитетних черкаських кримінальних авторитетів. І як стверджує підозрюваний у вбивстві Гончар, в 2003 році Гура на його очах вбив свою дружину.



Вбивця Гури Микола Гончар

Тоді одного вечора Гура попросив охоронця Гончара приїхати до нього додому, щоб потім разом поїхати розважатися в один з нічних клубів міста. Коли охоронець зайшов в будинок Гури на зустріч йому спускалася дружина кримінального авторитета, а за нею по сходинах будинку йшов і сам чоловік.

Несподівано Гура дістав пістолет і впритул вистрілив у потилицю своїй дружині. Шокованому охоронцеві він повідомив, що та, буцімто, багато знала, і наказав допомогти йому приховати сліди злочину.

Після цього, як пишуть черкаські медіа, Гура, поклав тіло в велику клітчасту базарну сумку і разом з охоронцем переніс його в багажник машини. Втім, згодом в мішку почулися хрипи. І Гура ще одним пострілом в потилицю холоднокровно "заспокоїв" свою дружину.

Далі тіло відвезли в лісосмугу на околиці села Леськи в кількох кілометрах від будинку, де охоронець закопав тіло на глибину біля метра. Однак, на цьому страшні пригоди не завершилися.

Наступного дня Гура згадав, що в кишені дружини залишився мобільний телефон і наказав своєму охоронцеві Гончару відкопати тіло та забрати мобільний. Що той, зрештою, і зробив. Наступного дня Гура заявив в міліцію, що його дружина без вісті зникла, сівши на потяг в поїздку. І з якої, з невідомих йому причин, додому не повернулася.

Моторошна розповідь охоронця Гончара про криваве минуле депутата Гури днями підтвердиться знахідкою у вказаному місці в лісосмузі залишків тіла дружини. Отож, п’ятнадцять років охоронець Гури тримав в собі цю жахливу таємницю. Аж допоки нещодавно між ним та депутатом не виник конфлікт, через те, що Гура звинуватив охоронця в тому, що той начебто вкрав у нього гроші.



Місце вбивства депутата Гури

Відтак, охоронець прийшовши до Гури в офіс і двома вистрілами з пістолета поставив крапку в його сьогоденні. А вже будучи затриманий, пролив світло і на минуле депутата Гури. Але і це не кінець історії. Охоронець Микола Гончар почав давати свідчення не лише про особисте життя Гури. А й взагалі про всі кримінальні розклади в Черкасах.

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Так, київські слідчі з’ясували, що покійний депутат був одним з ватажків кримінального угрупування "Торпеди". Останні 20 років воно контролює в місті не лише багато бізнесів, а й чимало депутатів, прокурорів, чиновників і навіть пов’язане з одним із заступників місцевого СБУ.

Сьогодні даючи покази на всю черкаську злочинну місцеву еліту, Гончар сидить в місцевому ізоляторі, де його дуже легко прибрати як свідка. Київські слідчі національної поліції вже було зібралися перевозити Гончара в столицю для більшої безпеки, як за вказівкою заступника генерального прокурора Бедриківського, цю справу забрали в поліцейських, а самого Гончара залишили в Черкасах.

Де, він, не виключено, незабаром може стати жертвою прикрого самогубства чи інфаркту. В той час як за даними кримінальних журналістів, черкаські прокурори та сбушники зараз активно зайняті пошуками телефону вбитого Гури. В якому, напевне, чимало інформації про вирішення питань криміналітету з місцевими правоохоронцями та депутатами.

Ось так, одна невелика особиста сварка може відкрити страшні деталі життя злочинного світу в одному з українських міст. Та хіба таке коїться тільки в Черкасах?