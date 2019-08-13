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      Вона для мене вже не журналіст, – Яніна Соколова про конфлікт з Мосейчук

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      Наталія Мосейчук та Яніна Соколова
      Наталія Мосейчук та Яніна Соколова / Колаж 24 каналу

      В одній з програм "Право на владу" в ефірі "1+1" журналістка Яніна Соколова запитала в представника Зеленського Руслана Рябошапки про позицію кандидата щодо війни. Телеведуча програми Наталія Мосейчук, не стримуючи емоцій, стала емоційно їй відповідати.

      В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Соколова розповіла, що після того ефіру не спілкувалася з Мосейчук й, власне, не має такого бажання. Адже вона для Яніни – вже не журналіст. 

      Цікаво! Ставитиму Порошенку некомфортні питання, – Яніна Соколова анонсувала інтерв'ю

      Соколова розповіла, що Рябошапка почав відповідати, а вона перебила його підзапитанням. Тоді Мосейчук сказала фразу: "Це дуже довго, Яніно". І почала свій славетний спіч у ролі Ольги Скабєєвої українського формату.

      Конфлікт між Мосейчук та Соколовою: дивіться відео


      Соколова наголосила: незалежно від того, ким є власник твого каналу, потрібно залишатися незаангажованим та некомфортним для всіх.

      Той, хто створює комфортну ванну для людини, афільованої власником каналу, і робить це системно – не є журналістом. До речі, це зміна, яка відбулася карколомно. Вона не була такою,
      – запевнила вона.

      Й додала, що попри те, що всі ресурси, дотичні до "1+1", почали писати, як Наталія Мосейчук "поставила її на місце", чимало людей писали протилежне. Було дуже багато перепостів із критикою того, що відбулося в ефірі. 

      Там існує людина, яка створює улюлюкання та оплески аудиторії. Тобто є редактор, який підіймає руку – і всі повинні аплодувати. Коли вона почала спіч із цими нотами, редактори підняли руки, щоб аплодувала зала,
      – зазначила Соколова.

      "Мені просто було її шкода. Але зустрічі із нею не було. Я чула, вона в інтерв'ю на "1+1" сказала, що це не проти Яніни було, а в цілому – проти системи. Позаочі кажуть, що вона дуже засмучена і шкодує про свій вчинок. Але мені не телефонувала, хоча у мене є її номер, а в неї – мій. Вона могла би це зробити, але ні слова не сказала. На жаль", – підсумувала журналістка.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою:

       

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      Теги: Новини України ЗМІ Журналісти Скандал Медіа
      Джерело: 24 канал
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