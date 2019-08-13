Вона для мене вже не журналіст, – Яніна Соколова про конфлікт з Мосейчук

В одній з програм "Право на владу" в ефірі "1+1" журналістка Яніна Соколова запитала в представника Зеленського Руслана Рябошапки про позицію кандидата щодо війни. Телеведуча програми Наталія Мосейчук, не стримуючи емоцій, стала емоційно їй відповідати.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Соколова розповіла, що після того ефіру не спілкувалася з Мосейчук й, власне, не має такого бажання. Адже вона для Яніни – вже не журналіст.

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Соколова розповіла, що Рябошапка почав відповідати, а вона перебила його підзапитанням. Тоді Мосейчук сказала фразу: "Це дуже довго, Яніно". І почала свій славетний спіч у ролі Ольги Скабєєвої українського формату.

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Соколова наголосила: незалежно від того, ким є власник твого каналу, потрібно залишатися незаангажованим та некомфортним для всіх.

Той, хто створює комфортну ванну для людини, афільованої власником каналу, і робить це системно – не є журналістом. До речі, це зміна, яка відбулася карколомно. Вона не була такою,

– запевнила вона.

Й додала, що попри те, що всі ресурси, дотичні до "1+1", почали писати, як Наталія Мосейчук "поставила її на місце", чимало людей писали протилежне. Було дуже багато перепостів із критикою того, що відбулося в ефірі.

Там існує людина, яка створює улюлюкання та оплески аудиторії. Тобто є редактор, який підіймає руку – і всі повинні аплодувати. Коли вона почала спіч із цими нотами, редактори підняли руки, щоб аплодувала зала,

– зазначила Соколова.

"Мені просто було її шкода. Але зустрічі із нею не було. Я чула, вона в інтерв'ю на "1+1" сказала, що це не проти Яніни було, а в цілому – проти системи. Позаочі кажуть, що вона дуже засмучена і шкодує про свій вчинок. Але мені не телефонувала, хоча у мене є її номер, а в неї – мій. Вона могла би це зробити, але ні слова не сказала. На жаль", – підсумувала журналістка.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою: