Вони брешуть, як і завжди, – Зеленський про блокування Росією експорту та крадіжки зерна

Росіяни не лише блокують українські порти та не дають продати зерно інших країнам. Вони крадуть зерно в Україні та перевозять його до Сирії.

Через війну Росії проти України у світі може настати продовольча криза. Російські окупанти знайшли свій вихід із ситуації – награбувати якомога більше зерна в Україні, щоб згодом або продати товар, або спрямувати його на свої потреби.

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Блокування експорту та крадіжка зерна

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців звернув увагу на брехню, яку поширюють росіяни щодо українського зерна. Вони блокують наші порти у Чорному та Азовському морях, не даючи відправити на експорт 22 мільйони тонн зерна, які вже є на складах.

Саме цей обсяг зерна мав би вийти на зовнішній ринок та попередити можливу продовольчу кризу, але Росія хоче дестабілізувати ситуацію не лише в Україні, а й на глобальному рівні. Через дії окупантів в країнах Африки та Азії може виникнути голод, скрутно буде і деяким країнам Європи.

Президент додав, що всі скиглення росіян про те, що якісь санкції заважають їм експортувати продукцію – це абсолютна брехня, адже немає жодних обмежень, які б заважали Росії нарощувати експорт продовольства.

По-перше, російське продовольство санкціями не блокували. А по-друге – на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже, як мінімум, півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь вчорну продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому, і зберегти дефіцит на легальному ринку,

– повідомив Зеленський.

Крадіжка українського зерна: останні новини

Відомо, що до сирійського порту Латакія прибуло російське вантажне судно з краденим українським зерном. На кораблі було приблизно 30 тонн зерна. Повідомляється, що це вже його другий рейс впродовж місяця.

Зараз ціна зерна становить 400 доларів за тонну, і на тлі майбутньої кризи продовжує рости. Окупанти вкрали в Україні кілька сотень тонн зерна та сподіваються заробити чималі кошти.

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