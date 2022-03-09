Вони будуть горіти в пеклі, – мер Маріуполя про жахливий обстріл лікарні

Російські війська свідомо обстріляли лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Цинічний та підлий удар окупантів прокоментував мер міста Вадим Бойченко.

Сьогодні сталося тотальне зло

Він заявив, що авіаудар ніяк не можна пояснити. За словами Бойченка, Росія влаштувала геноцид на території України.

До теми Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, – Арестович після авіаудару по Маріуполі

"Вони хотіли відібрати життя наших дітей, наших жінок, наших лікарів, які вже 14 днів війни борються за життя кожної дитини, яка потрапила під обстріли ворожих знарядь", – зазначив Бойченко.

Міський голова Маріуполя закликав західних партнерів закрити небо над Україною, адже українців – вбивають.

Бойченко додав, що Україна стоятиме до кінця, а терористи горітимуть у пеклі.

Я впевнений, що настане час, коли всі ці окупанти сидітимуть на лаві підсудних у Гаазі. І цей військовий злочин буде покараний, а винуватці горітимуть у пеклі. Я в цьому не сумніваюсь,

– сказав мер.

Дивіться відеозвернення Бойченка



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми – Зеленський показав кадри цинічного обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі: дивіться відео