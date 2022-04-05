Вони будуть звинувачувати всіх, – Зеленський про те, як Росія цинічно не визнає власні злочини

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія ніколи не визнає власні воєнні злочини. А намагається звинуватити кого завгодно, але не себе. І про це всі знають.

Про це Володимир Зеленський заявив під час свого виступу у Раді безпеки ООН.

Важливо В Україні російські війська вчиняють найстрашніші злочини з часу Другої світової, – Зеленський

Росіяни вже неодноразово таке робили

Найпоказовіший приклад – коли 17 липня 2014 року окупанти збили з російської зброї літак "Малазійських авіаліній" над Донбасом.

Вони будуть звинувачувати всіх, щоб тільки виправдати себе. Будуть говорити, що нібито є різні версії. А яка з них правдива? Нібито неможливо встановити (правду, – 24 канал). Вони будуть говорити навіть те, що тіла вбитих нібито підкинули. А всі відео – постановочні, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України нагадав усім, що зараз – 2022 рік. Росіяни не зможуть приховати свої злочини. Є багато сучасних технічних засобів, зокрема супутникові знімки, які доводять звірства окупантів.

Україна зробить максимально прозоре розслідування

Україна зацікавлена в тому, щоб провести прозоре розслідування. Зеленський готовий надати максимальний доступ журналістам, співпрацювати з міжнародними інституціями та Міжнародним кримінальним судом.

"Впевнений, в цьому має бути зацікавлена кожна держава в системі ООН. Для чого? Для того, щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим та безкарним. Це покаже усім іншим потенційним воєнним злочинцям світу, що вони будуть неминуче покарані. Якщо карають найбільшого, то буде покараний кожен", – зазначив Президент України.

Він додав, що Росія напала Україну через свої колонізаторські замашки. Вони хочуть ресурси та людей. Саме тому окупанти силоміць депортували десятки тисяч українців на свої території та викрала понад 2 тисяч дітей. А ще – цинічно мародерили й викрадали усе підряд.

Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Вона підриває всю архітектуру глобальної безпеки та дозволяє злу бути безкарним і поширюється світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, якщо таке продовжиться – то кожна з держав, щоб гарантувати собі безпеку, зможе розраховувати лише на зброю, а не на міжнародне право.

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