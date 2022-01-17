Вони чудово знають, чому загинули діти на Донбасі, – Цимбалюк про російську пропаганду
Джерело:24 канал
У Росії активно працює пропагандистська машина, яка розповідає і про "розп'ятих хлопчиків", і про "кровожердивих бандерівців". Однак насправді усі вони чудово знають, що це не так.
Таку думку висловив Роман Цимбалюк в інтерв'ю з Денисом Казанським на 24 каналі. Він запевнив, що цих людей важко назвати журналістами, вони – солдати.
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"Зараз їм так закомандували, вони все усвідомлюють. Всі ці історії про дітей Донбасу… Вони знають, чому ті загинули. Все прекрасно знають", – запевнив журналіст.
Він пояснив, що наразі воля Росії така – смерті не мають значення, натомість важливими є Путін, влада і все, що називають величчю.
Росія насправді використовує для досягнення цього "вєлічія" лише один засіб – військову силу. Не варто шукати якісь питання людяності,
– підсумував Цимбалюк.
Інтерв'ю Романа Цимбалюка на 24 каналі: відео
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