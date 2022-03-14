Кадиров це останній аргумент у роспропаганді, – Арестович відповів на заяви, що "він вже тут"

Ворог потрохи вичерпує свої оперативні можливості. Тому окупанти переходять у фазу інформаційної боротьби, щоб нас залякати.

Зокрема, це стосується і заяв, що так званий очільник Чечні Рамзан Кадиров ніби перебуває в Україні. Втім радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що ми не боїмося таких вкидів. Про це він розповів у ефірі 24 каналу.

Увага Кадиров заявив, що він вже на підході до Києва: Арестович у відповідь потролив "завойовника"

Він лише заявив, що недолідер Чечні Кадиров – зазвичай останній аргумент в російській пропаганді.

Росія викидає Кадирова як останній "довод королей", думаючи, що ми боїмося його в Україні так само, як його бояться в Росії,

– заявив Арестович.

Однак він додав, що Росія тут промахнулась, як і зазвичай. Тож наголосив, там, де з'являється Кадиров – там, отже, ворог і програв. Це дуже чітка залежність.

Кадиров продовжує поширювати фейки про свою войовничість: що відомо