Кадиров це останній аргумент у роспропаганді, – Арестович відповів на заяви, що "він вже тут"
Ворог потрохи вичерпує свої оперативні можливості. Тому окупанти переходять у фазу інформаційної боротьби, щоб нас залякати.
Зокрема, це стосується і заяв, що так званий очільник Чечні Рамзан Кадиров ніби перебуває в Україні. Втім радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що ми не боїмося таких вкидів. Про це він розповів у ефірі 24 каналу.
Увага Кадиров заявив, що він вже на підході до Києва: Арестович у відповідь потролив "завойовника"
Він лише заявив, що недолідер Чечні Кадиров – зазвичай останній аргумент в російській пропаганді.
Росія викидає Кадирова як останній "довод королей", думаючи, що ми боїмося його в Україні так само, як його бояться в Росії,
– заявив Арестович.
Однак він додав, що Росія тут промахнулась, як і зазвичай. Тож наголосив, там, де з'являється Кадиров – там, отже, ворог і програв. Це дуже чітка залежність.
Кадиров продовжує поширювати фейки про свою войовничість: що відомо
- У своєму телеграмі Кадиров почав погрожувати, що він "на днях" був за 20 кілометрів від "київських нациків", і буцімто продовжує наближатись.
- Втім наразі є докази, що головного "головоріза" Чечні нещодавно бачили у столиці республіки Грозному.