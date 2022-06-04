Вони готові спалювати навіть православні церкви, – Зеленський про обстріл Святогірської Лаври

Наприкінці 101 доби широкомасштабної війни Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. Він, зокрема, прокоментував цинічний обстріл окупантами Святогірської Лаври.

Очільник нашої держави зауважив, що це вже далеко не перший удар росіян по храму. 24 канал передає деталі промови президента.

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Росіяни готові спалювати в Україні все

Сьогодні, 4 червня, у Донецькій області згорів Всіхсвятський скит Святогірської Лаври. Він спалахнув унаслідок цинічного артилерійського обстрілу окупантами території храму.

Зеленський розповів, що цієї середи, 1 червня, Росія вже завдавала обстрілу по Святогірській Лаврі – унаслідок цього тоді загинули три монахи. Богослужіння тепер вимушено проводять у підвалі, а гуркіт ворожої артилерії й "прильоти" російських снарядів у лаврі не вщухають.

Президент додав, що ця лавра – одна з трьох існуючих в Україні. У ній веде богослужіння Українська православна церква, яку у Москві досі вважають пов'язаною з РПЦ. Втім навіть це не зупиняє армію російських загарбників.

Вони (росіяни – ред. 24 канал) готові спалювати все! Православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні – ті, що пережили Другу світову війну, але не витримали російську окупацію,

– розповів Зеленський.

Лідер нашої держави зазначив, що є серед "жертв" російських обстрілів й ті церкви, які були збудовані вже після 1991 року. Всіхсвятський скит Святогірської Лаври почали відбудовувати у 2001 році – 10 червня повинна була відбутись чергова річниця початку будівництва.

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Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але, насправді, нічого цікавого, вони дуже передбачувані. Звинувачують українців у підпалі. Хоча монахи і миряни у Святогір'ї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія,

– заявив Зеленський.

До слова, президент закликав Українську православну церкву зробити висновки. І брехня пропагандистів, і саме цей обстріл, і підтримка російськими православними ієрархами агресії проти України – все це, на думку Зеленського, повинне спонукати УПЦ до більш рішучого й чіткого засудження кожного з тих, хто потурає діям Росії на території нашої держави.

Президент додав, що українські дипломати зроблять все, щоб про цей черговий злочин російських окупантів дізналися по всьому світу. Адже Росія свідомо та системно знищує українську культурну й історичну спадщину так само, як і соціальну інфраструктуру, житлові будинки та все, що необхідно для нормального життя.

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 4 червня: дивіться відео