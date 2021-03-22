Вони майже мертві, – посол Росії про стосунки з Великою Британією

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін охарактеризував стосунки країн у політичній сфері. На його думку, вони майже мертві.

Посол заявив, що стосунки країни зберігають переважно в економічній та культурній сферах.

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Що стосується політичного поля, то вони (стосунки країн – 24 канал) майже мертві,

– сказав Келін.

Звинувачення Великої Британії на адресу Росії

У Комплексному огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики Великої Британії були звинувачення на адресу Росії. Наприклад, про Росію 14 разів згадують як гостру загрозу для Великої Британії.

Натомість посла це здивувало. Він переконує, що немає жодного доказу або пояснення такого формулювання. За його словами, всі звинувачення зводять до "отруєння" в Солсбері ексрозвідника Сергія Скрипаля.

Збільшення ядерного потенціалу Великої Британії

Також Келін каже, що наміри Британії підвищити ліміт ядерних боєголовок з 180 до 260 порушує положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він назвав це "великою несподіванкою для всього світу".

Однак у Великобританії наголосили, що збільшення ядерного арсеналу пов'язано зі зміцненням протиракетної оборони Росії. До речі, глава Міноборони королівства Бен Уоллес заявив, що загальна вартість програми становитиме 31 мільярд фунтів стерлінгів.