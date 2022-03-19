Вони можуть виконати цей наказ, – Латушко про війська, які Лукашенко хоче відправити в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує задіяти білоруські сили спеціальних операцій у війні Росії проти України. Зокрема це 2 десантно-штурмові бригади.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив лідер білоруської опозиції Павло Латушко. За його словами, мовиться про десантно-штурмові бригади – 103 Вітебську та 38 Брестську.

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Вони можуть скласти зброю

Він зазначив, що саме на їхній базі сформовані тактичні групи, які займались "пацифікацією" білоруських мирних протестів у 2020 році.

Вони можуть виконати цей наказ. Однак, сподіваюсь, що все-таки більшість військовослужбовців не підуть в Україну, або принаймні складуть зброю,

– заявив Латушко.

Крім того, білоруський опозиціонер додав, що Лукашенко боїться ймовірної відмови офіцерів воювати проти українців. На думку Латушка, це означатиме для самопроголошеного президента останні дні на "престолі".

Росія продовжує стягувати свої війська до Білорусі. Сьогодні, 19 березня, стало відомо, що через брак ресурсів держава-агресорка перекинула в сусідню країну підрозділи аж з Владивостока.

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