Вони навіть не ховаються, – Зеленський відреагував на статтю про необхідність геноциду в Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічну статтю російських ЗМІ, яка виправдовує геноцид в Україні. Глава держави підкреслив, що країна-окупантка уже навіть не приховує своїх намірів.

Володимир Зеленський наголосив, що у своїй статті прокремлівське видання "РИА Новости" детально описало етапи знищення українців. Про це глава держави заявив під час звернення до парламенту Румунії.

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Стаття стане доказом для трибуналу

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни намагаються обґрунтувати геноцид українців. Однак стаття кремлівського ЗМІ стане доказом у Міжнародному трибуналі проти Росії.

Президент зазначив, що стаття описує порядок знищення всього українського і тих людей, яких не вдасться підкорити. Крім того, пропагандисти навіть заявили про "необхідність" проведення "деукраїнізації". Росіяни навіть хочуть стерти назву нашої країни.

Глава держави підкреслив, що стаття пропагандистів фактично говорить про те, що чим більше українців загине під час війни, тим краще.

Зеленський наголосив, що видання "РИА Новости" є прокремлівським, тому публікує лише те, що відображає позицію Росії, бо інше би не пропустила цензура.

Вони навіть не ховаються. Вони відкрито кажуть про вторгнення на територію України. Якби наша армія їх пустила, якби наш народ не дав відсіч, вони б зробили те, що зробили в Бучі на всій території нашої країни,

– заявив Зеленський.

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