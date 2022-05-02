Вони ненавидять Зеленського, – Фейгін пояснив цинічну заяву Лаврова щодо євреїв

Глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно порівняв Володимира Зеленського з Гітлером, бо той теж нібито "мав єврейську кров". Поведінка українського президента в умовах війни дуже дратує владу країни-агресорки, тому вони його просто ненавидять.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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"Нормальний міністр закордонних справ собі б ніколи такого не дозволив. Тобто ми маємо справу з божевільним стадом, яке демонструє повну неадекватність", – зазначив правозахисник.

У Росії ненавидять Зеленського

За словами Фейгіна, російську владу дуже дратує те, що Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, продовжує чинити спротив окупантам та об'єднав довкола себе велику кількість іноземних лідерів.

Це, напевно, їх дуже сильно злить. Вони (представники влади Росії – 24 канал) ненавидять Зеленського. Якби вони змогли, то вже точно його б вбили. Марк Фейгін Правозахисник

Як розповів Фейгін, більшість попередніх "успіхів" Росії були пов'язані зі слабкістю тих, хто їм протистояв. Однак у випадку з Україною ситуація склалася зовсім інакше.

"Це їх дуже дратує, тому що вони сталять себе вище, а його (Зеленського – 24 канал) сприймають як актора", – додав правозахисник.

Заява Лаврова про Зеленського: що відомо

Сергій Лавров дав інтерв'ю італійському телеканалу Mediaset, в якому багато говорив про війну Росії проти України.

Під час розмови міністр закордонних справ Росії заявив, що "найзатятіші антисеміти, як правило, – євреї". Також Лавров порівняв Зеленського з Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров".

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву Лаврова. Він зазначив, що у такий спосіб Росія намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію", фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту.

Офіційний Берлін вважає заяви російського міністра закордонних справ настільки абсурдними, що їх не варто навіть коментувати.

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