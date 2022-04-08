Вони обстрілюють все, ворог не зупиниться ні перед чим, – глава Донецької ОВА

Російські окупанти цинічного обстрілюють інфраструктуру Донецької області. Ворог не зупиняється ні перед чим та нищить все цивільне.

Росіяни обстрілюють мирних людей крилатими ракетами та авіацією

Про це під час брифінгу сказав глава Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє 24 канал. Він заявив, що російські окупанти обстрілюють буквально все.

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Ворог цинічно гатить по об'єктах критичної інфраструктури. Як розповів Кириленко, російські військові нищать медичні об'єкти.

Вони обстрілюють все. Всю цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, критичну медичну інфраструктуру, якщо можна так висловлюватися у період воєнного стану,

– сказав глава Донецької ОВА.

Кириленко вкотре закликав людей на Донеччині евакуюватися, адже, за його словами, ворог не зупиниться ні перед чим.

Він пояснив, що окупанти не змогли захопити території, через що обстрілюють мирних людей крилатими ракетами та авіацією.

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