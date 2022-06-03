Вони однозначно повернуться, — Монастирський про евакуйованих оборонців "Азовсталі"
Українські захисники Маріуполя обов'язково повернуться додому, а їхній героїзм увійде в історію України
Захисники Маріуполя увійдуть в історію
Про це в ефірі спільного мовлення сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає 24 канал. За його словами, зараз комунікацію з захисниками Маріуполя здійснюють українські розвідники з Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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Він зазначив, що саме через них влада дізнається більше інформації: умови утримування, харчування і про способи визволення.
Ми всі знаємо, що наші герої повернуться додому і ми для цього робимо зараз усе можливе. Це одна з героїчних сторінок історії не тільки цих 100 днів, але й усієї історії України, адже ми розуміємо, що кожен день, який ми прожили під час цієї війни, буде описаний і увійде в історії великої України,
– сказав міністр.
Героїчний захист Маріуполя
1 березня російські окупанти взяли місто в облогу, українські захисники тримали захист до 16 травня. Завод "Азовсталь" став символом героїчної оборони Маріуполя. В його приміщеннях знайшли прихисток українські військові – морпіхи, добровольчий батальйон, прикордонники, поліція, полк спецпризначення та інші. Разом з ними в підвалах ховалися цивільні, були поранені воїни, які перебували в нелюдських умовах.
Російські окупанти били по "Азовсталі" з усіх видів зброї, за деякою інформацією, застосовували навіть хімічну , але попри те наші захисники та захисниці продовжували мужньо тримати оборону та давати відсіч окупантам.
30 квітня з заводу вдалося евакуювати цивільних людей. Після цього російські окупанти вдарили з новою силою. Рідні захисників просили провести й їхню евакуацію, але російська сторона не погоджувалася.
І тільки 13 травня міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Вона зазначила, що посередницею в цих перемовинах буде Туреччина.
Вже 16 травня з комбінату евакуювали поранених захисників Маріуполя. Це зробили після того, як вище керівництво віддало наказ військовослужбовцям зберегти свої життя. Їх вивезли на тимчасово окуповані території – до Новоазовська та Оленівки.
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