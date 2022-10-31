Вони побачать, як українці ведуть переговори у темряві, – президент про масовану атаку росіян

Володимир Зеленський у вечірньому зведенні прокоментував наслідки масованої ракетної атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Президент зауважив, що відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет, досі тривають.

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У цей час іще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив роботу Повітряних сил та всі, хто задіяний у захисті неба.

Темрява не допоможе тиснути на українців

"Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито", – наголосив Зеленський.

Та додав, що немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано й дбати одне про одного.

А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть "переговори" в темряві,

– зауважив президент.

Він також повідомив, що Україна й надалі буде посилювати протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет.

Те саме стосується й дронів, зокрема й іранських – їх ЗСУ теж нищать. І це, за словами Зеленського, бачить світ.

"Бачить, що колишня "друга армія світу" вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню".