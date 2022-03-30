Вони починають розуміти, що логіки немає, – Подоляк про прозріння російських перемовників

Російська делегація в перемовинах потроху починає розуміти, що логіка дій Кремля суперечить наративам його пропаганди. Мовиться про знищення окупантами переважно російськомовних міст України.

Такою думкою 30 березня поділився голова української делегації на перемовинах Михайло Подоляк. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його брифінг.

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У росіян із логікою проблеми

Російським дипломатам під час переговорів намагаються пояснити абсурдність їхньої пропаганди практично по пунктах. Зокрема, щодо звинувачень у нацизмі, їм нагадали, що в українському парламенті немає ультраправих партій.

Ми пояснюємо, ви знищили Харків, Маріуполь, Суми, де було більше російськомовного населення. Там не хочуть вже нею розмовляти в принципі. Ви приходите й кажете: "ми запустимо крилату ракету в житловий квартал, щоб ви могли російською розмовляти". Трішки з логікою проблеми,

– розповів Подоляк про перемовини.

За його словами, росіяни вже потрохи починають теж розуміти, що логіки немає. Також Подоляк додав, що до цих питань уже немає сенсу навіть повертатися.

Брифінг голови української делегації в перемовинах: дивіться відео