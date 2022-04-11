Імперські амбіції Росії сягають далеко за межі України. Ми стали форпостом цивілізованого світу у боротьбі проти росіян, але окупанти не збираються зупинятися лише на нашій землі.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS, плани Росії – захоплення багатьох країн. Їх не зупинить навіть те, що що потенційна ціль може бути членом НАТО.

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Наступні цілі Росії

На думку Володимира Зеленського, неможливо сховатися від імперських амбіцій Росії, не допомагаючи Україні. Він просив Захід ввести санкції проти Росії, на що отримав відповідь, що це буде виконано, як тільки Росія зробить один крок через український кордон.

Захід не зможе реагувати санкціями на кожен крок Путіна – це не працюватиме, адже санкції закінчаться, а він продовжить "крокувати". Вони розуміють тільки силу. А що Захід скаже маленькій Литві, якщо не дай Боже після нас вони нападуть на них?

– сказав глава держави.

Також він додав, що Україна – це "паркан незалежності", в разі подолання якого Путін нападе на менші країни, навіть якщо вони в НАТО. Росіяни готові зазнавати великих втрат, але йти до своїх цілей, і зупинити їх може лише сила.

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