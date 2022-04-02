Вони ще не прокинулись, – євродепутат вибачився за нерішучість німців

Останніми днями здавалось, що Німеччина припинила боятись Росію – там вже навіть оголосили про збільшення постачання зброї в Україну. Втім потім їхня риторика знову змінилась не на нашу користь.

У Німеччині заявили, що не можуть цього зробити, оскільки так наражаються на небезпеку з боку Росії. Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив в ефірі 24 каналу, що йому соромно чути такі аргументи.

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Соромно за німців

Хочу вибачитись за німців перед українцями. Якщо вони не можуть, то за них це зроблю я, оскільки мені дуже соромно,

– заявив депутат.

Ауштрявічюс нагадав, як вони боролись з німцями проти проєкту "Північний Потік" – сперечались, ухвалювали резолюції, наводили різноманітні аргументи проти. Втім колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель продовжувала триматись за цей проєкт, який залишив дуже неприємний слід.

Маніпуляції Кремля

На думку політика, післявоєнне покоління в Німеччині, яке, звичайно, пройшло денацифікацію, стало іншим. Втім потім прийшов бізнес і засів у головах та свідомостях німецьких людей.

"Залишається присмак вини за Другу світову війну. Кремль використовує різноманітні пропагандистські трюки й аргументи", – зазначив Ауштрявічюс.

За його словами, німецькі політики можуть дотримуватись однієї лінії, але наступного дня зайняти зовсім іншу позицію. Водночас дивлячись на красиві вулиці Берліна та Мюнхена – не усвідомлюють жахіть, які відбуваються в Україні. Саме тому не розуміють, як може так статись, що потрібно все змінити.

Вони ще не прокинулись. Не зрозуміли до кінця, що Росія найжорстокіший агресор. Тільки таке монгольське плем'я росіян може так поводитись, як ми бачимо в репортажах з Бучі, Ірпеня та інших міст України,

– зауважив політик.

Німеччина ще має шанс

Як наголосив депутат, зараз Німеччина має унікальну історичну можливість протверезіти і зрозуміти, що з Росією вже покінчено. Він додав, що їм необхідно виголосити принципову позицію, оскільки мовиться не про "вибір фестивалю", а виживання України.

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"Я не слухатиму німецьких колег – їхні слова та аргументи написані "деякими" буквами на російських танках. Вони ще мають можливість уникнути сорому і, сподіваюсь, що знайдуться серйозні люди, які зупинять це і подивляться реаліям в очі", – підсумував Ауштрявічюс.

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