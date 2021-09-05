Вони сказали правду, – командувач ЗСУ про пісню "Путін х***о" на репетиції параду

Під час репетиції параду до Дня Незалежності України українські військові виконали відомий фанатський хіт "Путін – х***о". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що наші бійці сказали правду, тому немає за що їх засуджувати.

Водночас в інтерв'ю Яніні Соколовій він не уточнив, чи було це санкціоновано військовим командуванням.

Важливо Українські військові на репетиції параду заспівали "Путін х***о": ефектне відео

За словами Залужного, те, що відбулося під час репетиції, як 2 сторони медалі.

Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала,

– підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

У відповідь на запитання, чи хотів би він проїхатися на танку Красною площею, Залужний відповів ствердно.

"Мабуть, так, по-чесному. І Арбатом також. Але акуратно, бо це пам'ятник", – сказав він.

"Путін х***о" на репетиції параду

Українські військові на двох репетиціях параду до Дня Незалежності заспівали відому фанатську кричалку про президента Росії Володимира Путіна.

Відео виконання швидко поширилось в мережі та викликало у російських пропагандистів справжню істерику.