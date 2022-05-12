Вони увійдуть в історію, – Кулеба обговорив з очільниками німецьких партій членство України в ЄС

Україна продовжує впевнено рухатися вперед на шляху до вступу в Європейський Союз. Дмитро Кулеба провів зустріч з очільниками німецьких партій.

Міністр закордонних справ разом із послом Андрієм Мельником поспілкувався з політиками щодо членства нашої держави в ЄС. Про це глава МЗС написав у своїх соціальних мережах 12 травня.

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Зустрічався з керівниками основних німецьких політичних партій обговорити шляхи миру в Україні та майбутнє Європи,

– зазначив Дмитро Кулеба.

"Подякував їм за те, що вони підтримують Україну, і наголосив, що вони увійдуть в історію, надавши Україні статус кандидата в ЄС", – додав міністр закордонних справ.

Кулеба зустрівся очільниками німецьких партій / Фото з твітера Дмитра Кулеби

Німеччина не даватиме пустих обіцянок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не знає, коли Україна може вступити до Євросоюзу через війну, яку розв'язала Росія.

Попри це, вона зазначила, що українська держава належить до європейського дому.

Однак ми не знаємо, коли цей крок може бути зроблений і як він може бути зроблений, тому що вони зараз перебувають у стані жахливої війни,

– вказала глава МЗС.

"Ми більше ніколи не повинні давати порожніх обіцянок", – додала Анналена Бербок.

Відмова означатиме, що Україну хочуть обдурити

В Офісі Президента інформують, що Україна сподівається отримати статус кандидата в члени Євросоюзу вже влітку 2022 року.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зараз – єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС. За його словами, це потрібно поважати.

"Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає, що Європа намагається нас обдурити", – підкреслив він і додав, що Україна не збирається із цим миритись.

До слова Не просто обіцянки, – Зеленський закликав якнайшвидше надати Україні статус кандидата в ЄС

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