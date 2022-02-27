Вони воюють проти всього живого і навіть дитсадків і швидких, – Зеленський
Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусії, де казав, що Росія воює проти всього живого – дитячих садків, проти житлових будинків і навіть проти машин швидкої допомоги.
Президент записав ранкове звернення 27 лютого, повідомляє 24 канал.
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Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та навіть проти машин швидкої допомоги,
– заявив Зеленський.
Наголосивши, що російські війська застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.
Зеленський наголосив, що ракети летіли з території Білорусії.
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