Вони всі сексі, – Корнієнко заявив, що "слуги" приваблюють своїх виборців

Ще у 2019 році на з'їзді "Слуги народу" Олександр Корнієнко після обрання його главою політсили заявив, що партія "повинна бути сексі". Йдучи з посади, він зазначив, що цілі досягти вдалося.

Колишнього голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на пресконференції нової очільниці політсили Олени Шуляк запитали про те, чи партії під його керівництвом вдалося "стати сексі", як планувалося.

Читайте також Корнієнко розповів про нереалізовану мрію команди Зеленського

"Слуги народу" приваблюють виборців

"Я казав ще, що вона (партія – 24 канал) має бути смарт і сексі", – засміявся у відповідь Корнієнко.

Він додав, що був у багатьох осередках "Слуги народу" у західних, східних, центральних та південних областях. Там він спостерігав за депутатами місцевих рад.

Вони всі сексі. Вони точно приваблюють у політичному сенсі виборців, тому що виконують обіцянки, приймають покращені бюджети,

– заявив політик.

Водночас Корнієнко зауважив, що бувають і винятки – "проколи".

Заява Корнієнка про те, що партія має бути сексі

Олександр Корнієнко очолив "Слугу народу" у листопаді 2019 року.

Під час з'їзду, на якому відбулося призначення, нардеп виступив зі словом. Він зазначив, що "партія повинна бути сексі, щоб збуджувати".

На з'їзді "слуг" у березні 2021 року Корнієнко доповнив себе, заявивши, що політсила повинна бути не лише "сексі-партією", а й "смарт-партією".

"Слуги народу" 15 листопада нардепи обрали нову очільницю партії. На цій посаді Корнієнка замінила Олена Шуляк

Брифінг Корнієнка та Шуляк: дивіться відео