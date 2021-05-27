Вони його вб'ють, – мати Протасевича звертається до світу

У Білорусі 23 травня арештували ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Мати журналіста Наталя Протасевич звернулась до громадськості та світу з проханням допомогти врятувати сина.

Мати затриманого Романа Протасевича каже, що її сина можуть вбити та просить допомоги.

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Матір Протасевича про стан сина

Жінка прокоментувала відеозвернення сина, на якому він нібито зізнався у причетності до організації протестів.

"Я знаю прекрасно свого сина і близькі друзі, і родичі, й інші. Ми чітко помітили, що на обличчі сина є побої, які дуже добре загримовані. Я бачу, що перенісся скошене, тобто скоріш за все розбитий ніс. Ліва щока вся набрякла. Є підозра, що у нього вибиті зуби", – розповіла жінка.

Також вона додала, що при зближенні відео видно, що щелепа звернута. Скоріш за все, вибиті зуби, а на щоках синці.

Наталя Протасевич розповіла, що отримала інформацію з телеграм-каналу "РБ головного мозга", де Роман був редактором. Там мовиться, що лікар побачив на шиї сліди удушення.

Жінка просить про допомогу

Я прошу всю світову спільноту, я прошу всіх журналістів, будь ласка, висвітліть ці події. Будь ласка, допоможіть. Давайте закличемо всю громадськість. Так, це всього один журналіст. За одну людину, будь ласка. Світе, встань, допоможи! Я дуже вас прошу! Тому що вони його вб'ють. Вони його вб'ють,

– сказала мама Романа Протасевича.

Коротко про затримання Романа Протасевича