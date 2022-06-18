"Вони заблукали": Путін займається "геополітичним блудом"
Джерело:фейсбук Олесі Яхно
"Геополітичний блуд" Росії. "Вони заблукали" – збрехав колись Путін у властивій йому манері про російських військових із паспортами на Донбасі.
Але по факту "заблукала" вся Росія, втративши будь-які орієнтири психічної адекватності та розумової притомності. По суті, Кремль спробував затягти весь світ у "геополітичний блуд".
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Росія працює на конфлікти
Насамперед показавши, що ядерний статус – усе, а міжнародне право – ніщо. Тобто, повністю зруйнував два принципи/підходи поствоєнної системи (після Другої Світової війни):
- Стримування/згортання ядерних програм в обмін на гарантії;
- Великі країни не нападають на менші.
"Блуд" відображає загалом курс, якого російська влада дотримується, починаючи з 2014 року.
Путін займається "блудом" / Фото Getty Images
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Чому потрібно зупинити Кремль
Замість того, щоб займатися розвитком власної країни, Кремль працює на конфлікти, аж до повномасштабного вторгнення в Україну та погроз усьому світу ядерною зброєю – тобто виключно руйнівні сценарії, які супроводжуються мареннями різними епохами з минулого, коли стирається межа "хто кому дід".
Прецедент із впаданням усієї країни в "блуд", напевно, буде довго вивчатися. Але прямо зараз важливо зупинити це на рівні поширення, адже Росія свідомо намагається вносити катастрофічний дисбаланс у все.
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