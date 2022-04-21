Вони жорсткі й горді – більше, ніж я думав, – Байден про українців та їхній опір Росії
21 квітня 2022 , 07:39Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Байден заявив, що українські військові є жорсткими й гордими. Навіть більше, ніж він міг подумати.
Також він зазначив, що єдність НАТО шокувала Путіна. Про це президент США заявив 20 квітня під час зустрічі з американськими військовими лідерами.
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Байден розхвалив українських військових на початку зустрічі.
Вони (ЗСУ – 24 канал) більш жорсткі і горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою,
– сказав президент США.
До того ж чиновник зазначив, що Путін не розраховував на те, що зможе утримати нас разом. Хоч сталося навпаки.
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