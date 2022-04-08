Вони зроблять те, що було у Бучі у ваших містах, – Зеленський звернувся до парламенту Фінляндії

У п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся зі спеціальним зверненням до парламенту Фінляндії. Зокрема, він згадав про Бучу та російсько-фінську війну.

Лідер України наголосив, що російські військові свідомо вбивають беззахисних цивільних.

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Звернення президента України до парламенту Фінляндії

Володимир Зеленський додав, що всі знають, що російські окупанти зробили у Бучі, що на Київщині. Водночас він підкреслив, що росіяни роблять такі Бучі щоденно – від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона.

І я впевнений ви усвідомлюєте, якщо російська армія отримає наказ вдертися на вашу землю вони зроблять те саме і з вашою країною. Я вам цього не бажаю. Вони зроблять те, що було у Бучі у ваших містах. Містах будь-якої країни,

– сказав президент України.

Зеленський додав, що йдеться про будь-яку країну, якщо влада Росії вирішить, що це частина її імперії, а не земля іншого народу. Гарант наголосив, що російські солдати будуть воювати навіть не розуміючи причини, оскільки у Росії на державному рівні виховують ненависть та презирство до інших людей.

Президент України, що у Фінляндії бачили жорстокість та безглуздість вторгнення зі Росії. Він закликав фінів бути чесними та усвідомити, що загроза зберігається і потрібно зробити усе, щоб це не повторювалося знову.

Президент підкреслив, що війна Росії вирішує не тільки долю України й нашого народу, а всіх хто має спільний кордон з Росією. Зеленський нагадав, що українці, як і фіни 83 роки тому, сміливо захищають свою країну від агресора, який значно потужніший. Він наголосив, що у Росії дуже багато техніки, людей, ракет, а також багато нафтодоларів та нафтоєвро, які витрачають на пропаганду агресії.

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