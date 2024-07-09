Атаки Росії на медзаклади можуть стати частішими, – ВООЗ

Ворожі атаки Росії все частіше спрямовані на мирне населення та їх може побільшати. У ВООЗ зафіксували велику кількість жертв внаслідок понад 175 нападів росіян на медичну інфраструктуру України за 2024 рік.

За перше півріччя 2024 року задокументовані свідчення про 18 загиблих і 81 пораненого внаслідок російських обстрілів інфраструктури охорони здоров'я України. Цьогоріч подібних атак може побільшати.

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350 цинічних атак за минулий рік

За 2023 рік ВООЗ зафіксувала понад 22 смерті та 117 поранених від нападів росіян. Атакували і 45 медичних транспортних засобів. Деякі організації називають кількість загиблих ще більшою.

Хоча напади на цивільні лікарні заборонені статтею 18 Женевської конвенції, ворога це не спиняє. Так, у понеділок Росія вбила одну лікарку в "Охматдиті".

Яка думка експертів щодо атак на медзаклади

На переконання експертів, Росія атакувала українську медичну інфраструктуру в рамках кампанії, яка прирівнюється до воєнних злочинів. Водночас міністерство оборони Росії традиційно заперечує цілеспрямовані удари по цивільних цілях в Україні. Зокрема, по дитячій лікарні "Охматдит".

Адвокат і директор з досліджень і розслідувань нью-йоркської організації "Лікарі за права людини" Крістіан Де Вос зазначив, що світ ще не бачив судового переслідування в міжнародному суді, головною темою якого була б атака на інфраструктуру охорони здоров’я.

Ворог атакує ​​найвразливіші верстви населення аби більше виснажити систему охорони здоров’я України.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, лікарні та заклади охорони здоров’я захищені саме тому, що цивільні особи шукають допомоги. Ці об’єкти покликані забезпечити захист цивільного населення та позбавити його від жахів війни,

– сказав пан Де Вос.

Кількість нападів зростає, але медпрацівники готові до цього

Експерти підкреслюють, що кількість нападів на лікарні під час конфліктів у всьому світі зростає. Але в Україні це збільшення не є несподіванкою для деяких працівників швидкої допомоги та до таких нападів є частково готовими.

Нам постійно доводиться переглядати, де ми працюємо, і відступати від територій, які стають неможливими,

– зазначив Крістофер Стоукс, координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні.

Варто відзначити, що в деяких медичних закладах намагаються вживати заходів обережності. Так, закривають вікна мішками з піском та переносять пацієнтів та операційні на нижні поверхи.

Раніше стало відомо, що влада виділить кошти на відбудову дитячої лікарні "Охматдит".