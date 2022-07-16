Окупанти здійснили масований обстріл Чугуєва: є загиблі та поранені, доля кількох – невідома

Ворог у ніч проти 16 липня завдав удару по Чугуєву, що на Харківщині. Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців.

Як повідомили у Харківській прокуратурі, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Важливо Під час тривоги на Харківщині чули вибухи: ймовірно, в районі Чугуєва

Ворог вдарив по місту приблизно о 3:30. Як наслідок – зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Наслідки ворожого удару по Чугуєву / Фото ДСНС, Олега Синєгубова

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок дій окупантів загинули троє цивільних. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, це:

2 чоловіків 60 та 68 років,

жінка 70 років.

Водночас ще 3 людини отримали поранення, зокрема:

2 чоловіки 37 років,

32-річна жінка.

Постраждалих медики госпіталізували до лікувальних установ.

Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання,

– підкреслив Синєгубов.

Ракетні удари по українських містах

Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

Зранку 16 липня ворог масово обстріляв багато українських міст, зокрема:

Під обстрілами опинився Миколаїв . Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Ворожа ракета (попередньо Х-101) влучила у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих немає.

з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Ворожа ракета (попередньо Х-101) влучила у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих немає. На Донеччині було 6 ударів по Костянтинівці. Ракети зруйнували будинки у приватному секторі.

Минула доба також була неспокійною:

ввечері вдалося збити ракету у небі Білоцерківського району на Київщині. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле;

лунали вибухи в районі Кременчука, але наразі немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих;

також росіяни випустили 6 ракет по Дніпру. 4 з них вдалось збити, проте 2 потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. На жаль, 3 людей загинули. Ще 16 отримали поранення. Займання на підприємстві досі утихомирюють – там детонація.

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 липня: дивіться відео