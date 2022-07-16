Окупанти здійснили масований обстріл Чугуєва: є загиблі та поранені, доля кількох – невідома
Джерело:телеграм Харківської прокуратури
Ворог у ніч проти 16 липня завдав удару по Чугуєву, що на Харківщині. Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців.
Як повідомили у Харківській прокуратурі, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Важливо Під час тривоги на Харківщині чули вибухи: ймовірно, в районі Чугуєва
Ворог вдарив по місту приблизно о 3:30. Як наслідок – зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.
Наслідки ворожого удару по Чугуєву / Фото ДСНС, Олега Синєгубова
Що відомо про жертв та постраждалих
Внаслідок дій окупантів загинули троє цивільних. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, це:
- 2 чоловіків 60 та 68 років,
- жінка 70 років.
Водночас ще 3 людини отримали поранення, зокрема:
- 2 чоловіки 37 років,
- 32-річна жінка.
Постраждалих медики госпіталізували до лікувальних установ.
Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання,
– підкреслив Синєгубов.
Ракетні удари по українських містах
Зранку 16 липня ворог масово обстріляв багато українських міст, зокрема:
- Під обстрілами опинився Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
- Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Ворожа ракета (попередньо Х-101) влучила у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих немає.
- На Донеччині було 6 ударів по Костянтинівці. Ракети зруйнували будинки у приватному секторі.
Минула доба також була неспокійною:
- ввечері вдалося збити ракету у небі Білоцерківського району на Київщині. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле;
- лунали вибухи в районі Кременчука, але наразі немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих;
- також росіяни випустили 6 ракет по Дніпру. 4 з них вдалось збити, проте 2 потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. На жаль, 3 людей загинули. Ще 16 отримали поранення. Займання на підприємстві досі утихомирюють – там детонація.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 липня: дивіться відео